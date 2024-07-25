Детский сад газифицировали в селе Кущевского района

Речь идет о детском саду на 120 мест в селе Красном. Раньше здание отапливалось углем.

Специалисты проложили сеть газораспределения и газопотребления, а также уже выполнили врезку в уже существующий газопровод.

«Теперь будет экономия времени. А эта экономия времени и вот этот голубой огонек, который будет согревать в зимний период данное здание, — благо. Это то тепло, которое будет передаваться нашим детишкам. И я с этим вас поздравляю», — сказал первый заместитель директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Виктор Брушко.

«Это знаменательное для детского сада и для всего села событие. Оно происходит в год столетия нашего Кущевского района», — отметил глава муниципалитета Илья Гузев.

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