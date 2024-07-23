Кондратьев: более 11 тыс. кубанцев использовали меры поддержки при газификации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что за время реализации программы социальной догазификации (бесплатно подводят газ к границам земельных участков) на Кубани ею воспользовались 11 тыс. 300 человек.

«Для льготных категорий в крае мы дополнительно ввели еще две меры поддержки — компенсация за выполненную газификацию дома и субсидия на проведение работ», — сказал глава региона.

В числе тех, кто может получить выплаты, 19 категорий граждан: инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи, мобилизованные, контрактники и добровольцы СВО и члены их семей.

Сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 110 тыс. 248 рублей, а субсидии — до 104 500 рублей. Людям компенсируют расходы на подключение газа в пределах границ участка.

Кондратьев добавил, что средства на компенсации и субсидии выделяют из краевого бюджета. Всего на эти цели уже направили более 1 млрд рублей. Так, в 2022 году выплаты получили 587 человек, в 2023-м — 6 тыс. 632, а с начала 2024-го — уже 4 тыс. 162, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Консультацию предоставят в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии: 8(800) 55-000-55.

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