В дом участника СВО бесплатно провели газ в рамках программы «Догазификация»

Военнослужащий вместе с семьей проживает в поселке Кудепста. Глава города приехал к Шильчиковым поздравить этим событием.

Глава сочинской семьи — участник специальной военной операции, а его супруга Ольга воспитывает двойняшек. Отопление в их доме всегда было электрическое, но после обращения в координационный совет по поддержке семей мобилизованных и добровольцев, в дом провели газ. Теперь зимой у них будут горячие батареи, что позволит семье сэкономить бюджет на оплату коммунальных услуг.

«Подавали заявку по программе Путина «Догазификация». Не прошли мимо, помогли сотрудники горгаза. Сейчас мы с газом», ― делится хозяйка дома Ольга Шильчикова.

На покупку газового оборудования супруги получили 100 тыс. рублей из благотворительного фонда «Скорей Добрей». Глава города Андрей Прошунин лично приехал в дом Шильчиковых, чтобы проверить работу и поздравить хозяев.

«Ваш дом уже с газом. Так дальше и продолжим. Все дома будут однозначно догазифицированы», ― говорит мэр.

В поселке Кудепста проживают около 17 тыс. жителей. Он газифицирован в 1994 году. Сегодня общая протяженность газораспределительных сетей составляет 30,5 к. В целом микрорайон газифицирован на 80%. Сейчас сотрудники «Газпрома» проводят газ в оставшиеся дома.

«Сегодня мы находимся в городе Сочи с инспекционной проверкой. Проверяем программу «Догазификация». В частности в населенном пункте Кудепста. Здесь сегодня 2 тыс. домовладений, 1,6 тыс. газифицированы. Программа регистрации продолжается. На сегодняшний день заключено 113 договоров, 96 из них реализованы», ― подчеркивает Прошунин.

Программа социальной догазификации домовладений в Сочи идет активно. На сегодня компанией «Сочигоргаз» от жителей принято более 5 тыс. заявок, заключено 4 тыс. договоров. Подключены к сетевому газу в рамках догазификации уже свыше 800 домов.

Сейчас при содействии администрации города Сочи продолжается строительство газопровода к поселку Головинка, вскоре стартуют работы по прокладке газопровода к поселку Якорная Щель.

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