В «Днях здоровья» за год приняли участие 120 тыс. жителей Краснодарского края

Акция «День здоровья» уже более 10 лет практически еженедельно проходит в медучреждениях Кубани.

Основная задача – мотивировать людей к ведению здорового образа жизни, повышение у них ответственности за свое здоровье и максимально раннее выявление симптомов серьезных болезней.

«Всего с начала года в «Днях здоровья» в Краснодарском крае участвовало около 120 тыс. жителей», – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

В ходе акции специалисты поликлинических отделений местных ЦРБ рассказывают жителям, что ЗОЖ – единственная, но вполне реальная панацея от всех болезней.

Все желающие могут проверить зрение и сердце, узнать индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Проходят приемы врачи разных специализаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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