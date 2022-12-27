Число заболеваний алкоголизмом на Кубани сократилось на 17%

По данным минздрава Краснодарского края, за последние несколько лет в регионе наметилась тенденция к снижению заболеваний и расстройств, связанных с алкоголем.

Количество случаев заболевания алкоголизмом в крае снизилось на 17%. Для лечения и реабилитации больных используют подход, направленный на отказ от зависимости и стабилизацию состояния, а также нормализацию всех сфер жизнедеятельности.

Со злоупотреблением алкоголя связано более 200 заболеваний, но их можно предупредить — на это направлена профилактика алкоголизма, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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