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Неделя профилактики злоупотребления алкоголем с 26 декабря стартует на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nedelya-profilaktiki-zloupotrebleniya-alkogolem-s-26-dekabrya-startuet-na-kubani
Неделя профилактики злоупотребления алкоголем с 26 декабря стартует на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках Всероссийской недели профилактики злоупотребления алкоголем в Краснодаре организуют школу здоровья и физкультурно-оздоровительную акцию.

Главный внештатный специалист по медпрофилактике краевого минздрава Андрей Сахаров сообщил, что алкоголь является прямой или косвенной причиной почти полумиллиона смертей в год.

«Люди умирают от отравлений, несчастных случаев, бытового насилия и хронических заболеваний, вызванных регулярным употреблением спиртного. В среднем жизнь пьющих сокращается на 10-15 лет. Около 30% преждевременных летальных случаев среди мужчин и 15% среди женщин вызваны принятием алкоголя, 1/3 всех самоубийств совершается под его влиянием. Значительная часть ДТП происходит с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В новогодние праздники все эти показатели приобретают размах. Важно помнить, что для алкоголя не существует безвредных и безопасных доз», — сказал Сахаров.

В Краснодаре 28 декабря в 14:00 пройдет «Школа здоровья». Лекцию «Полезные и вредные продукты. Профилактика злоупотребления алкоголем» организуют в Центре общественного здоровья и медпрофилактики на улице Воровского, 182.

Также 29 декабря в 8:30 пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани». Все желающие смогут сделать утреннюю разминку в спортзале на улице Кореновской, 1 в микрорайоне Маршала Жукова.

Кроме того, в образовательных учреждениях края пройдут лекции по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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