В ДНР в плен сдались 17 бойцов ВСУ после приказа удерживать позиции без снарядов
Политика
10.10.2023 13:03
Военнослужащим, удерживавшим опорный пункт под Донецком, не разрешили отступить даже после того, как боекомплект закончился.
Кроме того, командование не помогло эвакуировать раненых. Всего в плен российской стороне сдались 17 человек, сообщает РИА «Новости».
Для украинских военных, желающих сложить оружие и несогласных с действиями правительства Украины, в зоне спецоперации действует открытый канал связи на частоте «149.200». Они могут сдаться в плен военным, используя позывной «Волга».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», группа бойцов ВСУ сдалась в плен на Сватовском направлении и принесла боеприпасы.