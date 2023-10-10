В ДНР в плен сдались 17 бойцов ВСУ после приказа удерживать позиции без снарядов

Военнослужащим, удерживавшим опорный пункт под Донецком, не разрешили отступить даже после того, как боекомплект закончился.

Кроме того, командование не помогло эвакуировать раненых. Всего в плен российской стороне сдались 17 человек, сообщает РИА «Новости».

Для украинских военных, желающих сложить оружие и несогласных с действиями правительства Украины, в зоне спецоперации действует открытый канал связи на частоте «149.200». Они могут сдаться в плен военным, используя позывной «Волга».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», группа бойцов ВСУ сдалась в плен на Сватовском направлении и принесла боеприпасы.