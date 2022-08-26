В Динском, Туапсинском и Белореченском районах построят четыре детских сада
Образовательные учреждения построят по нацпроекту «Демография». Уже приступили к проектным работам.
В Динском районе новый сад на 250 мест появится в поселке Кочетинском. В здании площадью более 6 тыс. кв. м обустроят игровые и спальные комнаты для разных групп, столовую, спортзал, а также кабинеты медпомощи, логопеда и психолога. В октябре проект отправят на госэкпертизу. После получения положительного заключения приступят к работам.
В Туапсинском районе построят два детских сада — в Туапсе и поселке Новомихайловском.
В Новомихайловском саду на 140 мест помимо игровых и спален обустроят музыкальный и спортивный залы, медкабинет, кабинеты психолога и логопеда, изостудию и творческую лабораторию. Проектирование планируют завершить в 2023 году.
В Туапсе появится детский сад на 150 мест по улице Калараша. Проект планируют направить в госэкспертизу и получить положительное заключение до конца 2022 года.
В поселке Степном Белореченского района разместят 4 группы, в каждой смогут находиться 20 детей. Заключение также получат до конца года.
В 2022 году в Краснодарском крае планируют завершить 11 детских садов общей вместимостью 2 тыс. 145 мест, в 2023 году — еще 19, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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