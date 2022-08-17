Кондратьев: в станице Марьянской Красноармейского района появится новый детский сад на 140 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своих социальных сетях.

Новый детский сад построят в станице Марьянской по нацпроекту «Демография». Главу региона о строительства сада попросили местные жители во время его рабочей поездки в район.

«Строить дошкольное учреждение начали в микрорайоне Северный. Эта часть станицы сегодня быстро развивается, растет жилищный фонд. Поэтому новый детский сад там просто необходим. Он будет рассчитан на 140 мест. Рабочие подготавливают котлован под основное здание, а также места под игровые площадки и котельную», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Детский сад планируют построить в течение 2 лет. Также Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в станице Марьянской планируют построить новую школу и уже готовят проект, который завершат к концу года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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