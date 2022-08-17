Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: в станице Марьянской Красноармейского района появится новый детский сад на 140 мест

Общество
17.08.2022 19:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-stanitse-maryanskoj-krasnoarmejskogo-rajona-poyavitsya-novyj-detskij-sad-na-140-mest
Кондратьев: в станице Марьянской Красноармейского района появится новый детский сад на 140 мест
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своих социальных сетях.

Новый детский сад построят в станице Марьянской по нацпроекту «Демография». Главу региона о строительства сада попросили местные жители во время его рабочей поездки в район.

«Строить дошкольное учреждение начали в микрорайоне Северный. Эта часть станицы сегодня быстро развивается, растет жилищный фонд. Поэтому новый детский сад там просто необходим. Он будет рассчитан на 140 мест. Рабочие подготавливают котлован под основное здание, а также места под игровые площадки и котельную», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Детский сад планируют построить в течение 2 лет. Также Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в станице Марьянской планируют построить новую школу и уже готовят проект, который завершат к концу года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре на улице Героя Владислава Посадского построят детский сад на 180 мест.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  2. Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
  3. В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
  6. В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
Прямой эфир
Мы в соцсетях