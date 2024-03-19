В Динском районе загорелся мусор в камышах, огонь охватил 200 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Речной в станице Динской поступило в экстренные службы 19 марта в 10:19.

Прибыв на место в 10:30, пожарные установили, что горит мусор на площади 200 кв. м. В 10:32 возгорание локализовали на той же площади, а в 11:05 ликвидировали открытое горение.

В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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