Человек погиб при пожаре в жилом доме в Армавире

Сообщение о пожаре в доме на улице Ленина, 163 поступило в экстренные службы 18 марта в 19:00.

Прибыв на место в 19:04 пожарные установили, что горит одноэтажный многоквартирный жилой дом. Огонь охватил 50 кв. м.

В 19:07 возгорание локализовали на той же площади, в 19:22 ликвидировали открытое горение, а в 19:32 ликвидировали последствия пожара. В тушении возгорания участвовали 13 человек и три единицы техники.

«К сожалению, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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