Пожар в трехэтажном гостевом доме произошел в Анапе

Сообщение о пожаре в гостевом доме в поселке Витязево поступило диспетчеру ПСГ 18 марта в 14:24.

Через десять минут к месту возгорания прибыли пожарные, они установили, что горит мансарда трехэтажного здания. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Почти через час удалось ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших при пожаре нет, в момент возгорания постояльцев в доме не было.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. К тушению пожара привлекли 53 человека 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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