Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пожар в трехэтажном гостевом доме произошел в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-v-trehetazhnom-gostevom-dome-proizoshel-v-anape
Пожар в трехэтажном гостевом доме произошел в Анапе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре в гостевом доме в поселке Витязево поступило диспетчеру ПСГ 18 марта в 14:24.

Через десять минут к месту возгорания прибыли пожарные, они установили, что горит мансарда трехэтажного здания. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Почти через час удалось ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших при пожаре нет, в момент возгорания постояльцев в доме не было.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. К тушению пожара привлекли 53 человека 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 20 человек спасли и 57 эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях