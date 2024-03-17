Более 20 человек спасли и 57 эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Краснодаре

Возгорание произошло днем 17 марта на территории ЖК «Трилогия» на улице Невкипелого в микрорайоне Гидростроителей.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:38. Спасатели прибыли на место в 14:45 и установили, что в квартире на 17 этаже произошло возгорание на площади 30 кв. метров.

В 15:15 пожар в многоэтажке локализовали, а в 15:35 полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении пожара в жилом доме спасли 23 человек, в том числе 5 детей, и еще 57 эвакуировали, среди которых 7 детей.

С огнем в ЖК «Трилогия» боролись 16 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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