В Динском районе временно остановлено движение поездов из-за падения БПЛА

В ночь на 12 апреля в станице Васюринской Динского района из-за падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата были повреждены контактные линии железнодорожных путей.

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия задействованы экстренные службы и специализированные подразделения, включая аварийную бригаду РЖД.

Движение поездов на данном участке временно остановлено. По состоянию на 07:00 утра зафиксирована задержка одного пассажирского поезда.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ над территорией Краснодарского края был уничтожен один беспилотник ВСУ.

Всего же ночь с 11 на 12 апреля, с 20:00 до 06:30 дежурные подразделения ПВО успешно перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолётного типа:

18 БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Курской области,

13 — над Ростовской областью,

2 — в небе над Орловской областью,

2 — над Белгородской областью,

1 — над Кубанью.

Ранее, в 23:17 в пятницу, в Краснодаре была объявлена угроза атаки беспилотников, вскоре режим тревоги распространился на весь регион. Затем режим «Беспилотная опасность» был снят, об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

«Внимание, Краснодар! Отбой беспилотной опасности», — говорилось в уведомлении, которое пришло жителям Кубани на телефоны.

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