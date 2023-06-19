В Динском районе во время грозы на припаркованные машины упало дерево

Ливень с сильным ветром 19 июня обрушился на станицу Динскую.

Из-за сильного порыва ветра на припаркованые автомобили упало дерево и повредило 5 автомобилей. На место прибыли спасатели, они распилили ствол и убрали ветки с машин. Пострадавших нет.

Еще одно дерево упало в парке Сахарного завода на улице Гоголя. При падении дерево оборвало линии электропередачи. Спасатели ликвидировали последствия произошедшего, сообщает аварийно-спасательный отряд Динского района в Telegram.

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