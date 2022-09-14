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В Динском районе в реке найдено тело женщины

Происшествия
14.09.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-v-reke-najdeno-telo-zhenshhiny
В Динском районе в реке найдено тело женщины
Фото t.me/gazetarvs

Информация о трупе, который прибило к берегу реки Понура, появилась в социальных сетях 14 сентября.

Тело женщины средних лет утром заметили прохожие. Они поспешили вызвать полицию и скорую помощь. Прибывшие к месту ЧП медики констатировали смерть. В данный момент делом занимаются следователи.

По факту гибели 40-летней женщины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Назначено проведение медэкспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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