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В Динском районе по нацпроекту строят новую поликлинику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-stroyat-polikliniku
В Динском районе по нацпроекту строят новую поликлинику
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новая совмещенная поликлиника на 600 посещений в смену, в которой будут принимать взрослых и детей, появится в станице Новотитаровской.

Сейчас на стройплощадке армируют и утепляют стены, а также устраивают дренажную систему. Поликлинику строят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Совмещенные поликлиники на 450 и 150 посещений построят также в станице Старощербиновской и в станице Крыловской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в станице Полтавской продолжают строить детскую поликлинику.

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