В Динском районе по нацпроекту строят новую поликлинику
Новая совмещенная поликлиника на 600 посещений в смену, в которой будут принимать взрослых и детей, появится в станице Новотитаровской.
Сейчас на стройплощадке армируют и утепляют стены, а также устраивают дренажную систему. Поликлинику строят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Совмещенные поликлиники на 450 и 150 посещений построят также в станице Старощербиновской и в станице Крыловской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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