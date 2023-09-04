В Динском районе по нацпроекту строят новую поликлинику

Новая совмещенная поликлиника на 600 посещений в смену, в которой будут принимать взрослых и детей, появится в станице Новотитаровской.

Сейчас на стройплощадке армируют и утепляют стены, а также устраивают дренажную систему. Поликлинику строят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Совмещенные поликлиники на 450 и 150 посещений построят также в станице Старощербиновской и в станице Крыловской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в станице Полтавской продолжают строить детскую поликлинику.