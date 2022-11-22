В Динском районе спасатели потушили автомобиль, загоревшийся на проезжей части

Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 22 ноября в станице Динской. Из-за сильного пламени улица Кирпичная на время оказалось в дымовой завесе.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. Они сообщают, что автомобиль загорелся недалеко от поликлиники. Спасатели приехали на место за несколько минут и отключили аккумуляторную батарею на транспорте. Машину быстро потушили с помощью пожарных стволов.

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