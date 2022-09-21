В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
Жители станицы Нововеличковской позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу в 14:14. Они сообщили о всплывшем теле в реке Понуре.
На место происшествия приехали спасатели и медики. Тело вытащили из реки. Предположительно, погибший — 24-летний местный житель, который 18 сентября отдыхал возле реки с друзьями. Через какое-то время он пропал, и о его исчезновении товарищи сообщили в полицию.
Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, пишет газета «РВС».
«По факту гибели 24-летнего местного жителя территориальным следственным отделом СКР по краю проводится проверка. Следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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