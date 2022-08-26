В Динском районе полицейские помогли беременной женщине добраться в больницу
Происшествия
26.08.2022 09:55
К сотрудникам ДПС, дежурившим на пересечении улиц Комсомольской и Пролетарской в станице Динской, обратился местный житель.
Он рассказал, что везет в больницу беременную жену. Ее самочувствие ухудшилось, и мужчина боялся, что не успеет вовремя.
Госавтоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, сопроводили машину с беременной в ЦРБ.
Благодаря оперативным действиям полицейских врачи оказали женщине своевременную помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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