В Динском районе полицейские помогли беременной женщине добраться в больницу

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К сотрудникам ДПС, дежурившим на пересечении улиц Комсомольской и Пролетарской в станице Динской, обратился местный житель.

Он рассказал, что везет в больницу беременную жену. Ее самочувствие ухудшилось, и мужчина боялся, что не успеет вовремя.

Госавтоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, сопроводили машину с беременной в ЦРБ.

Благодаря оперативным действиям полицейских врачи оказали женщине своевременную помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Северском районе полицейские не дали беременной родить в пробке.