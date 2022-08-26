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В Динском районе полицейские помогли беременной женщине добраться в больницу

Происшествия
26.08.2022 09:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-politsejskie-pomogli-beremennoj-zhenshhine-dobratsya-v-bolnitsu
В Динском районе полицейские помогли беременной женщине добраться в больницу
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К сотрудникам ДПС, дежурившим на пересечении улиц Комсомольской и Пролетарской в станице Динской, обратился местный житель.

Он рассказал, что везет в больницу беременную жену. Ее самочувствие ухудшилось, и мужчина боялся, что не успеет вовремя.

Госавтоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, сопроводили машину с беременной в ЦРБ.

Благодаря оперативным действиям полицейских врачи оказали женщине своевременную помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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