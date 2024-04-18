В Динском районе по нацпроекту благоустраивают новую зеленую зону

В станице Новотитаровской по нацпроекту «Жилье и городская среда» реконструируют зеленую зону площадью около 8 тыс. кв. м. на пересечении улиц Октябрьской и Прогонной

Сейчас идут демонтажные работы. Здесь обустроят пешеходные дорожки, обновят систему освещения, установят детскую площадку и зону с тренажерами, а также сделают велопарковку.

На последнем этапе выполнят комплексное ландшафтное озеленение — высадят деревья и кустарники. Новая зеленая зона будет готова к ноябрю.

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале голосования 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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