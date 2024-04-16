В Усть-Лабинске стартовал второй этап благоустройства зоны отдыха по нацпроекту

Общественную территорию у озера Копытце обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Территория любимого места отдыха жителей и гостей города занимает обширную площадь — около 40 га. Поэтому благоустраиваем ее поэтапно. Сегодня приступили ко второму этапу. На объекте ведут геодезические и планировочные работы. Будут сделаны пешеходные дорожки, парковочные места для транспорта, обновлена система освещения, установлены объекты малых архитектурных форм», — сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

В рамках первого этапа благоустройства в 2022 году на территории установили воркаут-зону, детские площадки и площадку для стритбола, а также сделали велодорожки и дополнительно озеленили территорию.

Выбрать объекты для благоустройства в 2025 году может каждый житель Кубани старше 14 лет на портале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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