В Динском районе пенсионер без прав врезался в иномарку, пострадали три человека
Происшествия
16.11.2022 13:56
ДТП произошло 15 ноября около 20:00 в станице Васюринской.
По предварительным данным, на перекрестке 72-летний водитель Chevrolet не уступил дорогу Volkswagen Polo, за рулем которого был 35-летний мужчина. Произошло столкновение. Сообщается, что прав на управлением автомобилем пенсионер не имел — их срок действия истек больше двух лет назад.
В результате ДТП пострадали водитель и 71-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet, а так же 46-летняя пассажирка Volkswagen. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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