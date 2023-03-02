В Динском районе неизвестный выстрелил на улице в кошку
Происшествия
02.03.2023 16:54
Инцидент произошел 1 марта в станице Динской в районе улиц Береговой и Луначарского.
О произошедшем сообщили хозяева кошки. Они обнаружили пулю в носу животного. По их словам, кошка ухоженная, с ошейником. В комментариях местные жители подтвердили, что неизвестный по ночам отстреливает животных — пострадали еще несколько котов, а по ночам в станице слышны выстрелы.
«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Динскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводится комплекс мероприятий направленный на установление личности злоумышленника», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку. Обезображенный труп собаки обнаружили 29 января в поселке Индустриальном.
Популярные новости
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске
- В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
- Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей