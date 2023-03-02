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В Динском районе неизвестный выстрелил на улице в кошку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-neizvestnyj-vystrelil-na-ulitse-v-koshku
В Динском районе неизвестный выстрелил на улице в кошку
Фото газета "РВС"

Инцидент произошел 1 марта в станице Динской в районе улиц Береговой и Луначарского.

О произошедшем сообщили хозяева кошки. Они обнаружили пулю в носу животного. По их словам, кошка ухоженная, с ошейником. В комментариях местные жители подтвердили, что неизвестный по ночам отстреливает животных — пострадали еще несколько котов, а по ночам в станице слышны выстрелы.

«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Динскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводится комплекс мероприятий направленный на установление личности злоумышленника», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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