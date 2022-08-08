В Динском районе на трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в путепровод, на нем образовалась трещина

Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте сообщили в соцсетях утром 8 августа. Водитель самосвала не рассчитал габариты транспорта и влетел в мост на подъезде к станице Пластуновской.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как грузовик уперся кузовом в путепровод. В итоге на дороге образовалась километровая пробка.

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