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В Динском районе на трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в путепровод, на нем образовалась трещина

Происшествия
08.08.2022 12:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-na-trasse-m-4-don-gruzovik-vrezalsya-v-puteprovod-na-nem-obrazovalas-treshhina
Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте сообщили в соцсетях утром 8 августа. Водитель самосвала не рассчитал габариты транспорта и влетел в мост на подъезде к станице Пластуновской.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как грузовик уперся кузовом в путепровод. В итоге на дороге образовалась километровая пробка.

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