В Динском районе изготовители поддельной тары навредили правообладателям на 25 млн рублей
В Динском районе завершено расследование уголовного дела против троих местных жителей. Их обвиняют в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 34 до 65 лет в составе организованной группы незаконно делали копии тары для алкогольных напитков, наносили на них этикетки и продавали бутлегерам.
В результате этой деятельности злоумышленники причинили ущерб владельцам товарных знаков почти на 25 млн рублей. На их складе в Динском районе правоохранители нашли более 7 тыс. поддельных бутылок.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 21,4 млн рублей.
Сейчас один из дельцов находится под подпиской о невыезде, двоим его сообщникам назначен домашний арест. Дело передали в суд, обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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