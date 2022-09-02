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В Динском районе изготовители поддельной тары навредили правообладателям на 25 млн рублей

Происшествия
02.09.2022 12:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-izgotoviteli-poddelnoj-tary-navredili-pravoobladatelyam-na-25-mln-rublej
В Динском районе изготовители поддельной тары навредили правообладателям на 25 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Динском районе завершено расследование уголовного дела против троих местных жителей. Их обвиняют в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 34 до 65 лет в составе организованной группы незаконно делали копии тары для алкогольных напитков, наносили на них этикетки и продавали бутлегерам.

В результате этой деятельности злоумышленники причинили ущерб владельцам товарных знаков почти на 25 млн рублей. На их складе в Динском районе правоохранители нашли более 7 тыс. поддельных бутылок.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 21,4 млн рублей.

Сейчас один из дельцов находится под подпиской о невыезде, двоим его сообщникам назначен домашний арест. Дело передали в суд, обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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