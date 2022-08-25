В Армавире с подпольного склада изъяли 32 тонны контрафактного алкоголя, автомат и боеприпасы
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска и подразделения экономической безопасности ОМВД России по Армавиру.
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что в тепличном комплексе в Северной промзоне 33-летний местный житель устроил склад с фальсифицированным алкоголем. При проверке информация подтвердилась.
Склад и территорию вокруг него осмотрели. Обнаружили и изъяли емкости различного объема со спиртосодержащей жидкостью и автоприцеп с алкоголем в канистрах. Всего изъяли 32 т спиртосодержащей жидкости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Также на складе обнаружили сумку, в которой находились автомат Калашникова, пистолет «ОСА» и 140 патронов различного калибра. Изъятые оружие и алкоголь направили на экспертизу. По факту незаконного хранения алкоголя неизвестного происхождения и оружия без документов в полиции проводят проверку.
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