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В Армавире с подпольного склада изъяли 32 тонны контрафактного алкоголя, автомат и боеприпасы

Происшествия
25.08.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-s-podpolnogo-sklada-izyali-32-tonny-kontrafaktnogo-alkogolya-avtomat-i-boepripasy
В Армавире с подпольного склада изъяли 32 тонны контрафактного алкоголя, автомат и боеприпасы
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска и подразделения экономической безопасности ОМВД России по Армавиру.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что в тепличном комплексе в Северной промзоне 33-летний местный житель устроил склад с фальсифицированным алкоголем. При проверке информация подтвердилась.

Склад и территорию вокруг него осмотрели. Обнаружили и изъяли емкости различного объема со спиртосодержащей жидкостью и автоприцеп с алкоголем в канистрах. Всего изъяли 32 т спиртосодержащей жидкости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также на складе обнаружили сумку, в которой находились автомат Калашникова, пистолет «ОСА» и 140 патронов различного калибра. Изъятые оружие и алкоголь направили на экспертизу. По факту незаконного хранения алкоголя неизвестного происхождения и оружия без документов в полиции проводят проверку.

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