В Анапе задержали 18-летнего водителя грузовика с 3,5 тоннами паленой чачи и вина
Грузовик Ford Transit под управлением 18-летнего жителя Темрюкского района полицейские остановили на трассе Новороссийск — Керчь для проверки документов.
В кузове автомобиля правоохранители обнаружили около 3,5 т немаркированного алкоголя неизвестного происхождения. По предварительным данным, вино, чачу и коньяк в пластиковых бутылках, канистрах и тетрапаках водитель перевозил для продажи. Документов на спиртное у него не оказалось.
Кроме того, выяснилось, что на грузовике установлены подложные государственные регистрационные знаки. За это на нарушителя составили административный протокол. После автомобиль отправили на спецстоянку, а молодого человека доставили в отделение.
На подозреваемого завели уголовное дело. Изъятый алкоголь отправили на экспертизу. По факту перевозки крупной партии спиртного без документов проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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