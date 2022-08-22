В Анапе задержали 18-летнего водителя грузовика с 3,5 тоннами паленой чачи и вина

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Грузовик Ford Transit под управлением 18-летнего жителя Темрюкского района полицейские остановили на трассе Новороссийск — Керчь для проверки документов.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили около 3,5 т немаркированного алкоголя неизвестного происхождения. По предварительным данным, вино, чачу и коньяк в пластиковых бутылках, канистрах и тетрапаках водитель перевозил для продажи. Документов на спиртное у него не оказалось.

Кроме того, выяснилось, что на грузовике установлены подложные государственные регистрационные знаки. За это на нарушителя составили административный протокол. После автомобиль отправили на спецстоянку, а молодого человека доставили в отделение.

На подозреваемого завели уголовное дело. Изъятый алкоголь отправили на экспертизу. По факту перевозки крупной партии спиртного без документов проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Геленджике в парке аттракционов у торговца изъяли свыше тонны нелегального алкоголя.