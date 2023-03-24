В Динском районе иномарка сбила 13-летнего подростка на мопеде
Происшествия
24.03.2023 08:59
Авария произошла 23 марта в 14:00 на перекрестке улиц Ленина и Матвеевской в станице Васюринской.
По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем автомобиля марки Chery и столкнулась с питбайком, которым управлял 13-летний подросток. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в Динскую ЦРБ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает газета «РВС» в Telegram.
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