В Динском районе иномарка насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу в темноте

ДТП, в результате которого погиб пешеход, произошло 29 июля около 2:00 в районе 34 км трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».

По предварительным данным, 28-летний водитель Hyundai Accent сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, подвергая свою жизнь опасности. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что на одежде пешехода не было световозвращающих элементов. Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб.