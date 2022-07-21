В Динском районе две школьницы ушли искать котенка и заблудились. Нашла их собака
Инцидент произошел в станице Динской. Двух девочек 9 и 10 лет помогла найти служебная собака.
В полицию в станице Динской обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее дочери ушли из дома и не вернулись. Найти детей самостоятельно мать не смогла. На поиски пропавших школьниц незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. В поисках участвовал кинолог со служебной собакой по кличке Титан.
Немецкая овчарка взяла след и повела группу в сторону кладбища. По пути полицейские встретили рабочих, ремонтировавших дорогу. Те сообщили, что видели похожих детей около двух часов назад. Вскоре благодаря служебной собаке девочек нашли на обочине проселочной дороги в нескольких километрах от дома.
Они рассказали, что пошли искать сбежавшего из дома котенка и заблудились. Никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось. После профилактической беседы полицейские доставили их домой и передали родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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