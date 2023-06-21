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Прячьте Жучек! В Динском районе 21 и 22 июня будут отлавливать безнадзорных собак

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Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-21-i-22-iyunya-budut-otlavlivat-bezdomnyh-sobak
Прячьте Жучек! В Динском районе 21 и 22 июня будут отлавливать безнадзорных собак
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

В Динском, Красносельском и Первореченском сельских поселениях отлов бездомных собак пройдет 21 июня. На следующий день — 22июня отлов бездомных собак проведут в Нововеличковском сельском поселении.

После отлова животных доставят в приют, где проведут вакцинацию и стерилизацию, затем вернут в прежние места обитания.

Жителей просят не оставлять домашних собак без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Динского района в Telegram.

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