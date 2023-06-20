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Две собаки породы коне корсо напали на пожилого жителя Курганинска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-sobaki-porody-kone-korso-napali-na-pozhilogo-zhitelya-kurganinska
Две собаки породы коне корсо напали на пожилого жителя Курганинска
Фото Andrey_and_Lesya, pixabay.com

Инцидент произошел вечером 18 июня в Курганинске.

По предварительным данным, 69-летний местный житель пошел к соседям за опилками, но их дома не оказалось. Он приоткрыл откатные ворота забора, со двора выбежали две собаки породы коне корсо и напали на мужчину.

Пострадавший отошел к дороге, там ему оказали помощь прохожие, они вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего в Курганинскую ЦРБ с диагнозом рваная рана правого предплечья и левой голени.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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