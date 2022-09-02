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В Динском районе 2 сентября открыли новый детский сад на 125 мест

Общество
02.09.2022 18:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-2-sentyabrya-otkryli-novyj-detskij-sad-na-125-mest
В Динском районе 2 сентября открыли новый детский сад на 125 мест
Фото пресс-службы по Краснодарскому краю

В дошкольном учреждении шесть групп, две из них – ясельные. Детсад, оборудованный всем необходимым, работает по программе «От рождения до школы».

«Динской район расположен рядом с Краснодаром, население здесь постоянно увеличивается, соответственно, и потребность с местами в садах и школах растет. Новый детсад «Ягодка» стал третьим, которое построили за последние два года. До 2024 года планируется возвести еще два», – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

В детском саду организовали круглосуточную охрану, установили видеокамеры и тревожную кнопку.

Также Анна Минькова посетила новый детский сад «Росинка». Его посещают более 300 детей. Для станицы Динской – это важный социальный объект. Больше родителям не придется возить детей в другую часть станицы.

С 2015 года в крае построили, отремонтировали и капитально реконструировали 217 детских садов, из них 162 – новые. До 2024 года планируют возвести еще 32 объекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре начали строить школу и детский сад в районе улиц Россинского и Батуринской.

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