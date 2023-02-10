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В Динской ЦРБ 11 февраля пройдет День здоровья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskoj-tsrb-11-fevralya-projdet-den-zdorovya
В Динской ЦРБ 11 февраля пройдет День здоровья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этот день местные жители смогут пройти бесплатные медицинские обследования и узнать полезную информацию о профилактике заболеваний в центральной районной больнице в станице Динской на улице Кирпичной, 55А.

День здоровья в Динской ЦРБ приурочили к неделе ответственного отношения к здоровью полости рта. Специалисты расскажут посетителям о профилактике болезней зубов и десен, а также о необходимой гигиене полости рта.

Кроме того, жители смогут сделать УЗИ, ЭКГ и флюорографию, измерить внутриглазное и артериальное давление, проверить сердце и зрение, узнать индекс массы тела и сделать экспресс-анализ глюкозы и холестерина в крови.

В День здоровья жители Динского района также смогут посетить врачей различной специализации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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