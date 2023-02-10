В Динской ЦРБ 11 февраля пройдет День здоровья
В этот день местные жители смогут пройти бесплатные медицинские обследования и узнать полезную информацию о профилактике заболеваний в центральной районной больнице в станице Динской на улице Кирпичной, 55А.
День здоровья в Динской ЦРБ приурочили к неделе ответственного отношения к здоровью полости рта. Специалисты расскажут посетителям о профилактике болезней зубов и десен, а также о необходимой гигиене полости рта.
Кроме того, жители смогут сделать УЗИ, ЭКГ и флюорографию, измерить внутриглазное и артериальное давление, проверить сердце и зрение, узнать индекс массы тела и сделать экспресс-анализ глюкозы и холестерина в крови.
В День здоровья жители Динского района также смогут посетить врачей различной специализации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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