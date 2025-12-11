В девять отдаленных хуторов Усть-Лабинского района возобновили подвоз хлеба

В этих населенных пунктах нет продуктовых магазинов, и местные жители несколько месяцев провели без поставок. После обращения на «Прямую линию» губернатора проблема была решена.

Пока жители одних хуторов уже уносят хлеб в дом, другие только готовятся к закупке. Татьяна Плетнева из Малого Боглова за кружкой чая и в приятной компании дожидается хлебовоза.



«Хорошо, когда я вышла и пообщалась с людьми. Мы уже и не думали, что цивилизация к нам придет», — делится жительница хутора Малый Боглов Татьяна Плетнева.

К хуторянам везет хлеб из Усть-Лабинска Константин Бунин. От встречи со старым знакомым эмоции переполняли хуторян.

— Костя возил нам хлеб когда-то. Очень рады, что опять к нам возвращаетесь.

Константин будет возить хлеб ежедневно. Восстановили подвоз хлеба после обращения Ольги Крапушкиной из соседней Новоекатериновки на «Прямую линию» губернатора. Женщина пожаловалась на отсутствие подвоза хлеба в поселения, где нет магазинов. Глава региона подчеркнул, что хлеб должен быть в каждом районе Кубани.

«Сейчас возобновили подвоз хлеба из Усть-Лабинска. Хлеб у нас начинает поступать с 11:00 с самого дальнего хутора», — говорит глава Братского сельского поселения Галина Павлова.

«С утра мы заезжаем на пекарню, грузим хлеб, по заявкам будем ехать сначала по магазинам, после магазинов поеду на продажу», — делится водитель Константин Бунин.

«Сегодня получили хлеб жители девяти хуторов Усть-Лабинского района. Они могли приобрести серый, белый хлеб, батоны, уже разобрали и булочки. Предпочтения каждого покупателя будут учитываться, соответственно, и ассортимент изменится. В будущем здесь появятся другие хлебобулочные изделия», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

