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В детском центре «Смена» собрали самых перспективных молодых пловцов всей России

Спорт
22.08.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-detskom-tsentre-smena-sobrali-samyh-perspektivnyh-molodyh-plovtsov-vsej-rossii
Видео канала «Кубань 24»

В анапском ВДЦ «Смена» разработана специальная программа для спортсменов — «Олимпийская академия». В 2022 году ее впервые посвятили одной дисциплине.

Отбор прошли 48 школьников от 11 до 14 лет. Они представляют Краснодарский и Приморский края, Московскую, Воронежскую и Самарскую области, а также Республику Башкортостан. В «Смену» пригласили тех, кто показал высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Например, Мария Ефанова недавно стала кандидатом в мастера спорта.

«Из-за того, что у меня была проблема с легкими, я часто болела в детстве. И поэтому мне врач сказал заниматься плаванием. А потом мне очень понравилось, и я перешла на профессиональный спорт», — рассказала участница смены из Воронежа Мария Ефанова.

В завершении сборов пройдут соревнования. Они покажут, как комплексные тренировки в 50-метровом олимпийском бассейне и на морской воде улучшат личные достижения спортсменов. Дело в том, что на базе «Смены» работает методический центр по обучению плаванию на открытой воде.

«Дети, которые вообще не умели плавать, даже держаться на воде, после 13 занятий выполнили норматив плавания в своей возрастной категории на золотой знак ГТО», — сообщил руководитель управления спортивно-туристских программ центра «Смена» Евгений Перцев.

В программе «Олимпийской академии» не только спорт, но и викторины, конкурсы и мастер-классы. Обратно домой дети поедут 31 августа.

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