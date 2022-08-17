В анапском детском центре «Смена» провели пожарно-тактические учения спасателей
Общество
17.08.2022 08:23
По легенде учений, произошло возгорание на четвертом этаже спального корпуса, сработала пожарная сигнализация.
По тревоге были подняты 20 спасателей. К месту происшествия прибыли четыре спецмашины. Сотрудники МЧС отработали эвакуацию людей.
Сейчас в «Смене» готовятся к проведению «Президентских состязаний». Спортивные игры для школьников страны начнутся в Анапе уже в сентябре. Визит большого количества гостей обязывает усилить меры безопасности, поэтому пожарные устроили тренировку для себя и инструктаж для работников «Смены».
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