В анапском детском центре «Смена» провели пожарно-тактические учения спасателей

Видео канала «Кубань 24»

По легенде учений, произошло возгорание на четвертом этаже спального корпуса, сработала пожарная сигнализация.

По тревоге были подняты 20 спасателей. К месту происшествия прибыли четыре спецмашины. Сотрудники МЧС отработали эвакуацию людей.

Сейчас в «Смене» готовятся к проведению «Президентских состязаний». Спортивные игры для школьников страны начнутся в Анапе уже в сентябре. Визит большого количества гостей обязывает усилить меры безопасности, поэтому пожарные устроили тренировку для себя и инструктаж для работников «Смены».

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