В детсаду Хабаровска прошли увольнения после выдачи грамот с гербом Украины

Заведующий детсадом и инструктор по физкультуре, выдавшие детям грамоты с украинским трезубцем, написали заявления на увольнение по собственному желанию, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Скандал, связанный с выдачей детям грамот с символикой Украины, произошел в детском саду № 137 во время проведения соревнований по пионерболу. В учреждении собрались воспитанники нескольких детских садов.

Сотрудники учреждения самостоятельно подготовили грамоты для участников соревнований. Инструктор по физкультуре детсада № 122 загрузил и распечатал шаблон для грамот из интернета. После вручения их детям, произошел скандал. Затем грамоты изъяли, по факту инцидента началась проверка. Было решено провести со всеми сотрудниками образовательных учреждений беседы и экзамены на знания символики России.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Кравчук в Telegram.

Также мэр отметил, что проверка всех обстоятельств инцидента все еще продолжается. Он поручил провести дополнительные мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию, с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений Хабаровска, сообщает РИА «Новости».

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