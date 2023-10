На Украине «победили» Россию, переименовав соус «Краснодарский» в «Украинский»

Завод «Луцьк Фудз» из Волынской области долгое время успешно производил соус «Краснодарский». Это продукт пользовался хорошим спросом и имел отличные отзывы.

Недавно производитель по политическим причинам решил провести ребрендинг фирменного продукта, изменив название соуса с «Краснодарский» на «Украинский». При этом прежнее наименование посвященное кубанской столице, на этикетке демонстративно перечеркнули.

Однако вместе с названием завод из Волынской области поменял и состав популярного соуса. Помимо сахара в продукт начали добавлять ацесульфам калия. Он намного слаще обычного сахара, а его избыточное употребление может вызвать головную боль, тошноту и даже раздражительность.

Украинские потребители, привыкшие к «Краснодарскому», не оценили «украинскую» версию соуса, несмотря на политическую ситуацию в стране. Рейтинг товара сократился, а в интернете появились негативные отзывы.

После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине изменили названия многих популярных товаров. К примеру, сыр «Российский» в «Антироссийский», а пиво «Жигулевское» в «Венское». Помимо этого, в украинских магазинах появились сосиски «Байрактары» и «Джавелинки».

Читайте также: в России игру World of Tanks переименовали в «Мир танков». Новые названия также получили игры World of Warships — «Мир кораблей» и World of Tanks Blitz — Tanks Blitz. Об этом сообщили в компании Lesta Studio.