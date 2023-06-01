В День защиты детей более 170 школьников приняли участие в сплаве по реке Кубань в Краснодаре

Под руководством наставников дети сплавились от Яблоновского моста до подразделения МЧС в Адыгее. Оно находится в районе Шапсугского водохранилища.

В рафтинге приняли участие свыше 170 школьников из разных районов Кубани. Перед началом сплава детей поздравили с праздником и проинструктировали путешественник, член Совета Краснодарского регионального отделения РГО Константин Мержоев и президент краевой федерации рафтинга Петр Карьянов.

«Это традиционный сплав, который мы проводим на протяжении пяти лет в День защиты детей. Особенность этого в том, что впервые такой протяженный маршрут — почти 23 км — и участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня они прошли порядка 4 км на рафтах. Это пробный шаг, можно сказать репетиция перед дальнейшими совместными походами с участием туристов-колясочников. Мы готовы системно работать и не только в праздник», — сказал Мержоев.

Петр Карьянов сообщил, что дети, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата готовились к сплаву более тщательно.

«Для них изготовили специальные сидения в рафтах, чтобы они могли чувствовать себя удобно и безопасно. Первый опыт оказался удачным. Участникам очень понравилось. «В один голос заявили, что хотят повторить сплав еще и не раз», — цитирует Карьянова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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