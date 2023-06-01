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Дети из семей участников спецоперации отправились в морское путешествие на теплоходе в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-iz-semej-uchastnikov-spetsoperatsii-otpravilis-v-morskoe-puteshestvie-na-teplohode-v-sochi
Дети из семей участников спецоперации отправились в морское путешествие на теплоходе в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В морском путешествии на трехпалубном теплоходе «Дагомыс» приняли участие около 150 детей с родителями, а также участники СВО, которые сейчас находятся дома в отпуске.

По словам замглавы Сочи Галины Москалевой, в День защиты детей власти курорта не могли оставить без внимания семьи участников специальной военной операции. Для них по поручению главы города Алексея Копайгородского организовали морскую прогулку.

«Мы пригласили все семьи мобилизованных и добровольцев. Те, кто смог в этот день отвлечься от своих дел, с удовольствием приняли участие в праздничном морском путешествии», — рассказал заммэра.

Во время прогулки на борту теплохода провели анимационную программу, все дети и их родители получили сладкие угощения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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