Ко Дню защиты детей в Сочи проведут около 50 мероприятий

Праздничные мероприятия 1 июня пройдут во всех микрорайонах и сельских округах города-курорта.

Во всех парках пройдут развлекательные программы для детей: концерты, выставки детских рисунков, шоу мыльных пузырей, конкурсы и викторины. На Цветном бульваре 1 июня откроется первая в России научная детская площадка. Помимо спортивно-игровой зоны, здесь предусмотрели обучающие сегменты, посвященные трем основным сферам обитания — земле, воде и воздуху.

Также в честь праздника откроют 20 новых детских и спортивных площадок. В День защиты детей многие учреждения культуры и спорта города откроют свои летние площадки. Там с ребятами ежедневно будут проводить обучающие и игровые активности. Всего на летних каникулах в планах обеспечить досуг почти 75 тыс. юных сочинцев.

Подробную информацию по афише мероприятий и перечню новых игровых площадок можно найти по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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