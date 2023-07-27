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В День ВМФ на время парада в центре Новороссийска перекроют движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-vmf-na-vremya-parada-v-tsentre-novorossijska-perekroyut-dvizhenie-transporta
В День ВМФ на время парада в центре Новороссийска перекроют движение транспорта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Часть центральных дорог в Новороссийске 30 июля с 8:00 до 9:00 будет закрыта для движения всех видов транспорта из-за проведения парада.

Временно перекроют движение по нечетной стороне улицы Советов, на участке от Кутузовского кольца до Новороссийской Республики. Также нельзя будет проехать по улице Новороссийской Республики, на участках от Советов до Мира, от Советов до Губернского, от Губернского до Мира.

Помимо этого, 29 июля с 22:00 до 23:00 30 июля ограничат въезд всех видов транспорта на площадь Морского вокзала. Также внесут соответствующие изменения в схему движения маршрутов городского общественного транспорта, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

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