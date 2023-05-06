В День Победы перекроют движение на центральных улицах Новороссийска

Большая часть центральных дорог в Новороссийске будет закрыта для движения всех видов транспорта 9 мая из-за проведения парада Победы.

Сообщается, что с 5:00 до 14:00 проехать будет нельзя по Анапскому шоссе от Тобольской о Кутузовского кольца. Также закроют участок улицы Кутузовской от улицы Видова до Кутузовского кольца. Движение также ограничат по улице Сипягина от Чайковского до Кутузовской, по Чайковского от Сипягина до улицы Советов. Улицу Советов перекроют от Кутузовской до Революции 1905 года. По улице Леднева нельзя будет проехать на участке от улицы Советов до улицы Мира. Кроме того, будет закрыт участок улицы Свободы от Энгельса до Советов и от Советов до улицы Мира. Улицу Рубина закроют на участке от Коммунистической до улицы Советов. Также движение ограничат на участке улицы Новороссийской Республики от Коммунистической до Советов. А также от улицы Советов до улицы Мира.

С 9:30 до 14:00 будет перекрыта улица Революции 1905 года от Мира до Советов.

Вечером, с 20:00 до 23:00, проехать будет нельзя по улице Новороссийских Партизан от Мира до Набережной имени Адмирала Серебрякова. А также по улице Революции 1905 года от Мира до Набережной имени Адмирала Серебрякова.

Жителей и гостей Новороссийска предупреждают, что между улицами Мира и Советов закроют и пешие маршруты. Речь идет об участке от Кутузовского кольца до улицы Леднева. Также пешие маршруты перекроют на соответствующем участке четной стороны улицы Советов. Горожан просят выбирать для прохода Парковую аллею или по нечетную сторону улицы Советов, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: движение транспорта частично ограничат в центре Краснодара 8 и 9 мая.