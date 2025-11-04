В День народного единства в Новороссийске прошел реквием на площади Героев

Епископ Новороссийский и Геленджикский владыка Сергий, представители правоохранительных органов, депутаты, юнармейцы, почетные гостяи ижители города-героя возложили цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

Реквием, посвященный памяти защитников провели в честь Дня народного единства на площади Героев.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко напомнил, что в городе-герое проживают представители 118 национальностей, он является самым многонациональным городом Кубани.

Кравченко подчеркнул, что в День народного единства особенно важно помнить, что неразрывная связь времеён и поколений является фундаментом, на котором строится сильное и стабильное будущее России. В рамках мероприятия юнармейцам вручили награды.

«Продолжают чтить память своих героических предков и прославлять их фамилии участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 76 ребят удостоены медалей «За участие в военном Параде Победы», — написал Кравченко в Telegram.

Читайте также: концерты и выставки пройдут в День народного единства в парках Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.