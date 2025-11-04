Концерты и выставки пройдут в День народного единства в парках Краснодара

Праздничная программа ко Дню народного единства в парках краевой столицы стартует 4 ноября с 13:00.

Так в Чистяковской роще в 13:00 начнется концерт «Под небом единым» и откроется выставка декоративно-прикладного творчества «Народов много — Родина одна».

В 14:00 начнется концерт «Судьба и Родина едины». В 15:00 — концерт «Мы — вместе, в этом наша сила».

В Городском саду в 13:00 начнется концерт «Вместе мы — сила, очень нужная России», в14:00 — концерт «Я горжусь тобой, моя Россия» и откроется мастер-класс по росписи заливок «Пусть дружба продлится вовек». Концерт «Пока мы едины, мы непобедимы» начнется в 15:00, а в 16:00 пройдет концерт «Пусть все народы наши дружат и вместе счастливо живут.

В парке «Солнечный Остров» в 14:00 начнется концерт «Мы единое целое!», а в 15:00 — концерт «В единстве сила России». В парке имени 30-летия Победы в 14:00 пройдет концерт «В единстве наша сила», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

