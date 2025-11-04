Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Видеопоздравление космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Олега Платонова 4 ноября опубликовали в Telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос»
Космонавты обратились к россиянам с борта Международной космической станции.
«Дорогие соотечественники! Друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубринский и Олег Платонов от всего сердца поздравляем вас с Днем Народного Единства с борта Международной Космической Станции. Это праздник тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит ее великую историю и активно трудится на благо России, кто готов стать на защиту своей страны», — сказал Рыжиков.
Алексей Зубрицкий подчеркнул, что сегодня День народного единства имеет особое значение и напомнил о подвиге Минина и Пожарского, которые помогли русскому народу сплотиться и отстоять право России на самостоятельность.
«Своим подвигом они показали пример стойкости, мужества и сплоченности», — сказал Зубрицкий.
Олег Платонов напомнил, что этот праздник посвящен главным ценностям, объединяющим все народы России.
