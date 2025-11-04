Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем народного единства
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 ноября обратился к жителям региона в соцсетях.
Глава Кубани напомнил, что в крае живут представители более 160 национальностей.
«Поздравляю земляков с Днем народного единства! На гостеприимной кубанской земле в мире и согласии живут представители более 160 национальностей. Это наше истинное богатство: мы бережно храним и уважаем традиции друг друга. Вместе трудимся, прививаем детям любовь к Родине и уважение к труду, строим планы на будущее», сказал Кондратьев.
Он подчеркнул, что сегодня Россия сталкивается с новыми вызовами, потому сплоченность и единство становятся особенно важными.
«История подтверждает: только вместе мы способны преодолеть любые испытания и добиться новых свершений. Пока мы едины — нас не сломить. С праздником!», — написал Кондратьев в Telegram.
