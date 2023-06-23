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В День молодежи в Краснодаре запустят дополнительные автобусы от «Экспоград Юг» до «Красной Площади»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-molodezhi-v-krasnodare-zapustyat-dopolnitelnye-avtobusy-ot-ekspograd-yug-do-krasnoj-ploshhadi
В День молодежи в Краснодаре запустят дополнительные автобусы от «Экспоград Юг» до «Красной Площади»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временный маршрут 24 июня будет осуществлять перевозку пассажиров от выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» до мегацентра «Красная Площадь» с 16:00 до 22:00.

В это время в «Экспоград Юг» будет проходить молодежный фестиваль. Три дополнительных автобуса будут ходить с интервалом в 10 — 15 минут.

Кроме того, усилят работу маршрута № 56. Он будет двигаться от Красной площади до исторического парка «Россия — моя история» и оттуда пойдет на улицу Якова Кобзаря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День молодежи, 24 июня, с 12:00 до 22:00 на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» пройдет масштабный фестиваль для молодых людей от 18 до 35 лет. Участники смогут посетить тематические площадки по восьми различным направлениям.

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